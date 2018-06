Topvrouw ABVV pleit voor vak "Sociale Zekerheid" in het onderwijs TTR

01 juni 2018

08u46

Bron: Belga 5 Miranda Ulens, de nieuwe nummer twee en hoogste Vlaming in rang bij de socialistische vakbond ABVV, lanceert een voorstel om van "Sociale Zekerheid" een vak te maken in het onderwijs. Ze deed dat in "De Ochtend" op Radio 1.

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw vertrekt met pensioen en wordt opgevolgd door de Franstalige Robert Vertenueil. De Limburgse Miranda Ulens (49) wordt de nieuwe algemeen secretaris.

Door de federale Sociale Zekerheid uit te leggen in een verplicht vak in het onderwijs, hoopt Ulens dat mensen het belang van de sociale bescherming beter zullen begrijpen. "Het is belangrijk dat kinderen en jongeren meekrijgen en begrijpen waarvoor de sociale zekerheid dient", zegt ze.

Poll "Sociale Zekerheid" moet een nieuw vak worden op school volgens ABVV-topvrouw Miranda Ulens. Akkoord

Niet akkoord

Geen mening Akkoord 38%

Niet akkoord 58%

Geen mening 4%