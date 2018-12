Topvrouw ABVV: "Michel II is cafetaria-regering” ttr

10 december 2018

11u51

Bron: belga 0 De socialistische vakbond heeft geen goed woord over voor de nieuwe regering Michel II. Het blijft een regering van "sociale afbraak ten dienste van de werkgevers, die met klem de voortzetting van haar antisociale beleid eisen", aldus de vakbond.

De vakbond constateert dat de nieuwe oranje-blauwe regering een minderheidsregering is, zonder legitimiteit om structurele maatregelen te nemen. In Vlaanderen noch in Wallonië heeft zij een meerderheid. "Het ABVV aanvaardt niet dat de regering Michel II, die slechts een derde van de Belgen vertegenwoordigt, maatregelen neemt ten koste van ons allen", aldus Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV.

Ulens noemt de oplossing voor de politieke crisis een "farce". Voor migratiestandpunten doet ze beroep op het parlement, voor het sociaal-economisch beleid steunt ze op de N-VA. "Ze doet gewoon voort, maar laat de N-VA haar ding doen in ruil voor gedoogsteun van de N-VA voor haar neo-liberaal economische beleid. Met andere woorden, een cafetaria-regering dus", aldus Ulens over de regering.