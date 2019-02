Toprechter in Brussel die alleen Frans kent, zet kwaad bloed lva

20 februari 2019

In het Brusselse Justitiepaleis is onvrede ontstaan omdat de nieuwe eerste voorzitter van het tweetalige hof van beroep in Brussel, een van de machtigste rechtbanken van het land, amper het Nederlands beheerst. Dat bericht De Standaard woensdag. Vanaf 2 april treedt Laurence Massart er aan.

Over haar juridische kwaliteiten bestaat geen twijfel, klinkt het. "Ze is een uitstekende magistrate", zegt Peter Callens, stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel (NOAB).

Toch wordt betwijfeld of ze geschikt is als korpschef van het tweetalige hof. Zes bronnen bevestigden onafhankelijk van elkaar aan De Standaard dat Massart zo goed als exclusief Franstalig is, wat haar functioneren als eerste voorzitter zou belemmeren.

Een taalwet van 1935 vereist niet dat die voorzitter de ­andere landstaal beheerst. In de praktijk wordt wel gezocht naar een taalevenwicht tussen openbaar ministerie en zetel, aldus de krant. Zowel de Nederlandstalige advocaten in Brussel als de Orde van Vlaamse Balies schreven justitieminister Koen Geens (CD&V) aan over de gang van zaken.

Volgens informatie van De Standaard volgt Massart intussen taallessen. Ook is ze van plan een 'binoom' aan te stellen: een raadsheer die haar bijstaat in de Nederlandstalige kwesties.