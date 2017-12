TOPradio kan dankzij crowdfunding dan toch minstens jaar lang blijven uitzenden op DAB+ TT

Bron: Belga 19 Topradio Het Topradio-ochtendduo Jeroen Gorus en Koen Van der Sloten, met de minister van Cultuur die hen een pad in de korf zette, Sven Gatz (Open Vld). TOPradio, een van de zenders die bij de verdeling van de frequenties op de FM-band naast een nieuwe licentie grepen, heeft meer dan 100.000 euro opgehaald via crowdfunding. Dat heeft de zender voor dance en urban in Vlaanderen gemeld.

TOPradio had minstens 75.000 euro nodig om een jaar lang te kunnen blijven uitzenden op DAB+, een systeem voor gedigitaliseerde radio-uitzendingen.

TOPradio wordt verplicht om te stoppen met FM-uitzendingen op 31 december 2017. De voorbije jaren werden de DAB+ distributiekosten betaald met de FM-reclame-inkomsten, maar die vallen vanaf januari 2018 dus volledig weg.

"Luisteren via DAB+ is in Vlaanderen nog niet helemaal ingeburgerd en dat is een probleem voor ons aandeel digitale reclame-inkomsten", klinkt het bij TOPradio. Momenteel heeft 10 procent van de Vlamingen volgens de radiozender een DAB+ ontvanger thuis of in de auto.

TOPradio benadrukt voorts om, net zoals andere radiospelers als ClubFM, FamilyRadio, Radio Maria en SBS Belgium, het aankomende radiodecreet juridisch te zullen blijven aanvechten. "Volgens ons staat de procedure bol van de onregelmatigheden en is de beoordeling van de dossiers bij de frequentie-aanvraag op amateuristische wijze gebeurd", klinkt het.

