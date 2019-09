Toponderhandelaars Vlaamse regeringsvorming komen samen: “Paar dossiers met grote ideologische tegenstellingen” ADN

05 september 2019

16u54

Bron: Belga 1 "Er zijn een paar dossiers waar de ideologische tegenstellingen groot zijn." Dat zegt formateur Jan Jambon (N-VA) bij de start van de centrale werkgroep voor de vorming van een Vlaamse regering. De eerste onderwerpen die worden aangesneden zijn landbouw, cultuur, media, sport en jeugd.

De centrale werkgroep, met daarin de drie partijvoorzitters, komt vandaag voor de eerste keer samen na de startvergadering op 13 augustus. "De werkgroepen zijn heel goed opgeschoten, maar er zijn nog een paar knelpunten die moeten worden opgelost", zegt Jambon. Hij verwijst daarbij naar de soms grote tegenstellingen tussen N-VA, CD&V en Open Vld. "Er zitten hier drie ideologieën aan tafel", aldus de formateur.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten wijst erop dat alles met elkaar samenhangt in deze fase. "We hebben al heel hard gewerkt, maar er ligt ook nog veel werk op de plank", zegt ze.



Pas morgen wordt een geactualiseerde raming verwacht van het begrotingstekort of -overschot waar Vlaanderen volgend jaar tegenaan kijkt. Eerder dit jaar werd dat tekort op 600 miljoen euro geschat. "De begroting is zeker nog een belangrijke oefening", zegt Rutten daarover.

De onderhandelaars beginnen hun vergadering vandaag met eerder makkelijke thema's als landbouw en cultuur. Voor CD&V nemen naast voorzitter Wouter Beke onder meer Hilde Crevits en Joke Schauvliege deel. Open Vld stuurt Gwendolyn Rutten, Bart Somers, Lydia Peeters, Marino Keulen en Stephanie D'Hose. Voor N-VA onderhandelen Cieltje Van Achter, Lorin Parys en Ben Weyts.

N-VA-voorzitter Bart De Wever wordt pas om 19 uur aan de onderhandelingstafel verwacht.