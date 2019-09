Toponderhandelaars Vlaamse formatie zitten donderdag opnieuw samen ADN

03 september 2019

17u52

Bron: Belga 1 De Vlaamse toponderhandelaars komen donderdag samen om de knopen door te hakken waar de inhoudelijke werkgroepen niet doorheen zijn geraakt. Dat is vandaag te horen in de entourage van formateur Jan Jambon (N-VA). Ongeveer twee derde van de groepen heeft de werkzaamheden al afgerond.

Op dinsdag 13 augustus bracht Jan Jambon voor de eerste en voorlopig ook laatste keer de centrale werkgroep voor de nieuwe Vlaamse regering samen.

Voorbereiding

Daarna werd de opmaak van het regeerakkoord ondergebracht in vijftien inhoudelijke werkgroepen. Die hebben de voorbije drie weken aanzienlijk werk verzet, want een tiental groepen zou intussen rond zijn, is te horen bij N-VA. Een CD&V-bron noemt die inschatting evenwel 'optimistisch'. De zeer gevoelige groep 'Integratie en Inburgering' is alleszins nog niet klaar.



Dat er tien groepen zouden zijn afgerond, betekent overigens niet dat zij over alles een akkoord hebben. De afspraak was dat de groepen alles zo goed mogelijk zouden voorbereiden voor de centrale werkgroep, die vervolgens de moeilijke beslissingen moet nemen. "Er zijn nog serieuze knopen door te hakken", zegt een CD&V-onderhandelaar.

Deadline van 23 september “haalbaar”

De knelpunten zijn doorgaans van financiële aard. Tegen donderdag zou er dan ook een aangepast cijfer beschikbaar zijn voor het tekort waar de regering volgend jaar tegenaan kijkt. Het bedrag van 600 miljoen euro, dat de Vlaamse administratie in de lente becijferde, zou naar beneden worden bijgesteld, is te horen bij verschillende onderhandelaars.

Het is de bedoeling dat de centrale werkgroep, met daarin onder meer Bart De Wever, Wouter Beke en Gwendolyn Rutten, vanaf donderdag meerdere dagen samenzit. De deadline van 23 september - de Septemberverklaring van de minister-president voor het parlement - is volgens N-VA haalbaar.