Toponderhandelaars N-VA, CD&V en Open Vld opnieuw samen aan tafel HR

28 september 2019

15u52

Bron: Belga 22 Binnenland Terwijl op de achtergrond op het Martelaarsplein de Belgische onafhankelijkheidsstrijd van 1830 is herdacht, gingen de toponderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld vandaag rond 15.30 uur opnieuw rond de tafel zitten over de formatie van de Vlaamse regering.

Nadat technische werkgroepen verschillende knelpunten onder de loep hebben genomen en scenario's hebben doorgerekend en formateur Jan Jambon afzonderlijke gesprekken heeft gevoerd, is het de bedoeling om de onderhandelaars van de centrale werkgroep, met uitzondering van Hilde Crevits, om 15u30 opnieuw samen aan de tafel te brengen.

Naar verluidt is het niet de bedoeling om zaterdag erg lang door te onderhandelen. Morgen is iedereen opnieuw op post en wordt het wellicht D-Day voor de Vlaamse onderhandelaars, al is eerder deze week ook al gebleken dat de timing voor die Vlaamse D-Day rekbaar is.

Eigenlijk had het regeerakkoord er al moeten liggen, maar de onderhandelaars raakten het nog niet eens over de cent. Hier kan je lezen wat we al weten over het Vlaamse regeerakkoord.

