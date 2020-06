Topman wegpolitie: "Verlaag alcoholgrens van 0,5 tot 0,2 promille" Topman federale wegpolitie BJS

30 juni 2020

00u00 52 Nooit eerder stelde de politie zoveel verkeersovertredingen vast als in 2019. Onder meer het aantal chauffeurs die te diep in het glas gekeken hebben, zit weer in de lift. "Tijd om de alcoholgrens te verlagen van 0,5 naar 0,2 promille”, vindt Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie.

Welgeteld 51.283 bestuurders werden vorig jaar betrapt met te veel alcohol in het bloed, een stijging met 5,3% tegenover 2018. Het zijn vooral mannen (81%) die denken dat het oké is om een voertuig te besturen nadat ze gedronken hebben. De meeste overtreders zijn dertigers (24%), veertigers (22%), twintigers (21%) of vijftigers (17,5%).

De cijfers stemmen Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie, somber. Hij pleit er niet alleen voor om nóg meer te controleren, maar ook om de alcohollimiet te verlagen. "In het parlement worden daarover al jaren voorstellen gedaan, maar de wet is nog steeds niet gewijzigd."

Als 0,2 promille daadwerkelijk de drempel zou worden, zoals Ricour voorstelt, mag een gemiddelde man nog maximaal één pintje drinken als hij nadien nog wil rijden. Een doorsnee vrouw moet dan zelfs al stoppen zodra haar glas halfleeg is.



