Topman Vreemdelingenzaken twijfelt zeer sterk aan 'foltering' Soedanezen

22u01

Bron: Belga 1017 Photo News Freddy Roosemon , directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), Freddy Roosemont, twijfelt aan de geloofwaardigheid van de getuigenissen van de teruggestuurde Soedanezen, die zeggen bij aankomst te zijn mishandeld of gefolterd. Dat zegt hij aan VTM Nieuws en bevestigt hij aan Belga.

Uit getuigenissen die het Tahrir Instituut voor Midden-Oosten Beleid kon verzamelen, blijkt dat verscheidene uitgewezen Soedanezen bij hun aankomst in Soedan onmiddellijk zijn opgepakt en mishandeld.

Maar Roosemont twijfelt naar eigen zeggen "zeer sterk" aan de getuigenissen. "Dat ze bij aankomst in Soedan zijn ondervraagd is niet ongebruikelijk. Maar dat is niet hetzelfde als foltering", aldus de topman van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Te veel toevalligheden

Roosement argumenteert dat er "te veel toevalligheden" horen bij de getuigenissen. "Hoe toevallig is het dat zes mensen die over een periode van drie maand zijn teruggekeerd naar Soedan bij één ngo in Caïro terechtkomen", aldus de DVZ-topman. Ook de ngo en Koert Debeuf van het Tahrir Instituut zijn, aldus Roosement, niet onpartijdig. "Hoe neutraal is hun verhaal?", vraagt hij zich af.

Roosemont zegt dat het om zijn persoonlijke overtuiging gaat. Hij verwijst naar het officiële onderzoek dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen zal voeren.

