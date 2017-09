Topman sugardatingsite stuurt zijn kat naar De Afspraak

21u29

Bron: Belga

daagde vandaag niet op in het Canvas-programma De Afspraak.

Sigurd Vedal, de CEO van het Noorse Rich Meet Beautiful, zou vanavond te gast zijn in het programma De Afspraak op Canvas, maar bij het begin van de uitzending bleek dat de man niet was komen opdagen. Over de 'sugardatingcampagne' van Rich Meet Beautiful, om studentes te koppelen aan oudere, welgestelde zakenmannen, was de afgelopen dagen heel wat te doen. Ook persagentschap Belga verkreeg bij de topman vooralsnog geen gehoor.