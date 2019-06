Topman skeyes kandidaat voor tweede mandaat ondanks sociale onrust bvb

05 juni 2019

12u36

Bron: Belga 0 Ondanks de sociale onrust van de voorbije maanden bij luchtverkeersleider skeyes, is topman Johan Decuyper zijn job nog niet beu. Zijn mandaat loopt in oktober af, maar "ik ben kandidaat voor een tweede mandaat", zei Decuyper vandaag bij de voorstelling van het jaarverslag van skeyes. "We hebben iets opgestart waarvan we de resultaten beginnen te zien. Ik wil dat werk graag voortzetten", klonk het.

Decuyper wees op de verwezenlijkingen die hij de voorbije jaren realiseerde. Zo was skeyes (het voormalige Belgocontrol) vorig jaar voor het vijfde jaar op rij winstgevend. En er wordt sinds enkele jaren weer volop aangeworven en geïnvesteerd, zo klonk het.

Decuyper zegt zich daarom nog voldoende politiek gesteund te voelen om een tweede mandaat te kunnen ambiëren. De benoeming van een CEO bij skeyes is een politieke beslissing.



Tegenover die verwezenlijkingen staat wel de aanhoudende sociale onrust. De voorbije maanden was het Belgische luchtruim meermaals verstoord of zelfs volledig gesloten door een tekort aan luchtverkeersleiders.

Decuyper wijt die onrust grotendeels aan angst voor verandering. "Niemand heeft graag verandering. Maar die is nodig om met skeyes te evolueren naar een onderneming die de concurrentie in Europa aankan", klonk het. Dinsdag vindt er opnieuw overleg plaats tussen directie en vakbonden.