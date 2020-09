Topman federale politie tot racistische agenten in Facebookgroep: “Bezin u of bol het af” AW

01 september 2020

15u15 2 Marc De Mesmaeker, de huidige topman van de federale politie, heeft tijdens de parlementaire zitting over de zaak-Chovanec duidelijk laten verstaan dat er geen plaats is voor racisme binnen de politiekorpsen. Zo was de verplichte binnendienst voor de agente die een Hitlergroet deed in de cel van de Slovaak Jozef Chovanec een te lichte straf volgens De Mesmaeker. Ook veroordeelde De Mesmaeker de racistische uitlatingen in een Facebookgroep van politiemensen.

“De agente met de Hitlergroet heeft binnendienst gekregen. Dat er niets gebeurd is, klopt mijns inziens niet”, aldus De Mesmaeker tijdens de parlementaire zitting over de dood van Jozef Chovanec in 2018. “Als uit het onderzoek blijkt dat er nog belastende informatie aan het licht komt, zullen er uiteraard nog tuchtsancties komen.”

De Mesmaeker kwam ook even terug op de Facebookgroep met 6.400 leden waar racisme hoogtij vierde. Bij onderzoek van Apache kwam de gesloten Facebookgroep naar boven waarvan duizenden politiemensen lid zijn, en waarin ook racistische uitlatingen en oproepen tot geweld opduiken. Volgens De Mesmaeker was die ooit bedoeld om nationaal en internationaal nuttige informatie te kunnen delen. “Hoe goed kan een nobel initiatief om zeep geholpen worden?”



Voor de actieve politiemensen die deel namen aan de racistische uitlatingen, heeft De Mesmaeker een duidelijke boodschap: “Stop ermee en bezin u. Of, als je echt meent wat je daar plaatst: bol het af bij de politie.”

Namen van deelnemers

Gaby Colebunders (PVDA) kwam nog eens terug op de racistische Facebookgroep: “Ik begrijp nu dat die groep een officieel instrument was, in eerste instantie met nobele bedoelingen. Dit moet uitgezocht worden tot op het bot. Desnoods moet er een nieuwe commissie komen met minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, ik wil alle namen kennen die daar aan deelgenomen hebben.”

