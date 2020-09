Topman federale politie: “Nu belangrijk om klaarheid te scheppen” kv

01 september 2020

18u01

Bron: VTM NIEUWS 12 Marc De Mesmaeker, de huidige topman van de federale politie, herhaalt dat hij toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) destijds goed heeft ingelicht over de zaak- Chovanec . “Het is nu belangrijk om klaarheid te scheppen waar er nog geen klaarheid is”, zowel voor de familie Chovanec, de bevolking, het politiekorps, als zijn eigen functioneren, zei de commissaris-generaal vandaag na afloop van de hoorzitting in de Kamer omtrent het overlijden van de Slovaakse zakenman.



Sinds 2018 is De Mesmaeker commissaris-generaal bij de federale politie. In 2018, toen de feiten rond de zaak-Chovanec zich afspeelden, was hij directeur-generaal van het Administratief-Technisch Secretariaat van Binnenlandse Zaken (SAT). In die functie was hij de verbindingspersoon tussen de politie en de minister van Binnenlandse Zaken. Vandaag beklemtoonde De Mesmaeker dat hij minister Jambon destijds volledig correct heeft geïnformeerd.

De Mesmaeker moet zich nog voorbereiden op zijn ontmoeting met de familie van Chovanec, zei hij vandaag. “Het zal voor mij geen gemakkelijk moment zijn, maar voor de familie een nog veel moeilijker moment”, klinkt het. Hij reikt hen niet één hand, maar duizenden handen van de federale politie, aldus de politietopman.

