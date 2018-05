Topman De Lijn wil dat steden mee betalen voor bus en tram kg

29 mei 2018

15u22

Bron: Belga 5 Roger Kesteloot, topman van De Lijn, pleit ervoor dat steden en projectontwikkelaars vaker mee investeren in het openbaar vervoer in Vlaanderen. En als rekeningrijden wordt ingevoerd, stelt hij voor om een deel van de opbrengst naar het openbaar vervoer te laten vloeien.

De relatie tussen grote steden zoals Antwerpen en Gent en de Vlaamse vervoersmaatschappij lijkt de laatste maanden wat bekoeld. Sommigen willen het heft in eigen handen nemen en zelf het openbaar vervoer organiseren in hun stad. "Maar met verschillende mini-De Lijntjes zal het een stuk duurder zijn", waarschuwt Kesteloot.

Meer middelen

Volgens hem komt het neer op een middelendiscussie. "Er wordt deze legislatuur veel geld geïnvesteerd in openbaar vervoer, maar tegelijk denk ik dat er bij de lokale besturen behoeften bestaan waarvoor bijkomende middelen nodig zijn. Als men in Antwerpen de ambitie heeft om naar een 'split' te gaan van 50 procent auto en 50 procent duurzame vervoersmiddelen, dan zullen daar ongetwijfeld extra middelen voor nodig zijn."

Als De Lijn daar niet op in kan gaan, is dat volgens Kesteloot geen slechte wil of arrogantie. "De middelen zijn nu eenmaal beperkt." Maar de topman heeft meteen ook een suggestie en verwijst daarbij naar Londen, zoals ook Antwerps schepen Koen Kennis deed toen hij met zijn voorstel voor een Antwerpse vervoersbedrijf op de proppen kwam.

"Men moet eens kijken naar de financieringsconstructies die daar worden gebruikt", zegt Kesteloot. "De stad draagt er bij aan de financiering van de metro. En projectontwikkelaars houden er van bij het begin rekening mee dat ze zullen moeten mee investeren, in plaats van een winkelcentrum te bouwen en vervolgens te komen zeggen dat er een tram moet komen. Dat zijn formules die wij niet kennen, maar waarvan ik hoop dat er werk kan worden gemaakt."

Rekeningrijden

Daarnaast ziet de topman nog een andere nieuwe inkomstenbron om het openbaar vervoer te versterken. "De minister (Ben Weyts van Mobiliteit, red.) heeft gezegd dat we naar rekeningrijden zullen moeten gaan. In Londen is een behoorlijk deel van de 'congestion charging', een vorm van rekeningrijden, geherinvesteerd in openbaar vervoer. Als men het Londense model doortrekt naar Vlaanderen, zit daar iets in."