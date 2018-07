Topman De Lijn: "Meeuws vroeg ons 10.000 euro om rechtszaak te laten vallen" Redactie

19 juli 2018

22u03

Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws heeft in april 10.000 euro gevraagd aan De Lijn. In ruil zou hij geen rechtszaak aanspannen tegen de Vlaamse vervoermaatschappij. Dat heeft Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, onthuld in Terzake. Descheemaecker zei dat De Lijn daar niet is op ingegaan en dat Meeuws daarop "in de loop van deze vakantieperiode" effectief een klacht heeft ingediend.

Meeuws kondigde in januari al aan dat hij een klacht zou indienen tegen De Lijn omdat er details naar de pers waren gelekt over de reden van zijn ontslag als regionaal directeur bij De Lijn in Antwerpen. Nochtans had hij in 2015 samen met de vervoermaatschappij een dading afgesloten om daarover niet te communiceren. Door het perslek viel het kartel 'Samen' uit elkaar en belandde Meeuws op de tweede plaats op de Antwerpse SP.A-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Volgens Descheemaecker heeft de sp.a'er in april een brief geschreven aan De Lijn "waarin hij aanbood geen rechtszaak te beginnen indien we hem een vergoeding van 10.000 euro zouden betalen". Meeuws gaf in de brief ook zijn rekeningnummer mee, aldus de voorzitter, die zegt over bewijzen te beschikken. "Die brief bestaat uiteraard. We hebben daarop gereageerd en hem gezegd dat De Lijn helemaal niks verkeerd heeft gedaan." De Lijn is niet ingegaan op de vraag van Meeuws, onderstreepte Descheemaecker nog.

In maart maakte Meeuws bekend dat de aanmaning en de dagvaarding tegen De Lijn klaar waren. Inmiddels heeft de sp.a'er inderdaad een klacht ingediend. "Deze vakantieperiode is er een dossier geopend bij de rechtbank door zijn advocaat", vernam Descheemaecker van de juridische dienst. In september staat volgens zijn verwachting de eerste zitting over de zaak op de agenda. Een maand later vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.