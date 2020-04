Topman De Lijn: “Binnenkort niet op bus zonder mondmasker” KVE

23 april 2020

20u38

Bron: VTM Nieuws 82 Binnenkort zullen heel wat bedrijven en scholen opnieuw opstarten en zal De Lijn misschien overbevraagd worden. De kans op volle bussen is dan reëel, waardoor social distancing heel moeilijk wordt. Roger Kesteloot, CEO van De Lijn, pleit dan ook voor verplichte mondmaskers op het openbaar vervoer.



“We pleiten voor een heel geleidelijke heropstart om alles de baas te kunnen”, zegt Kesteloot in de studio van VTM Nieuws. “Het zal een heel complex gegeven worden om de social distancing op onze bussen en trams te combineren met de vraag om meer volk te vervoeren”, aldus de topman.

“Willen we aan die social distancing tegemoetkomen, dan kunnen we slechts 10 tot 20 procent van onze capaciteit gebruiken”, legt hij uit. Dus als De Lijn zich aan de coronamaatregelen houdt, zitten de bussen meteen ‘vol’. “Als je er dan meer volk bijkomt na de heropstart van bedrijven en scholen, dan zal het een moeilijke zaak worden om het allemaal geregeld te krijgen”, zegt Kesteloot.

“Indien de social distancing niet kan gerealiseerd worden, moeten we zo ver durven gaan om mondmaskers op het openbaar vervoer verplicht te maken. Dat is in het belang van onze reizigers en ons personeel”, besluit Kesteloot.

