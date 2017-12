Topman Crisiscentrum doet oproep aan iedereen: "Zorg dat noodplan aan frigo hangt" kv

04u35

Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken roept iedereen op een eigen noodplan te maken en op te hangen in huis. Dat zegt de directeur-generaal vandaag in Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.

Eén van de speerpunten van de nieuwe topman van het Crisiscentrum, Bart Raeymaekers, is de "weerbaarheid van de bevolking verhogen". Raeymaekers is al sinds 1 maart in functie, maar heeft nu zijn toekomstplan klaar.

Centraal staat het belang van een goede voorbereiding, of het nu gaat over terreur, brand of welke crisis ook. "Het Crisiscentrum moet steeds meer op lange termijn werken", zegt hij. "Niet alleen als een brandweer uitrukken wanneer het brandt, maar ons ook zo veel mogelijk voorbereiden op alle mogelijke crisissituaties."

Opvallend: Raeymaekers vraagt dat de bevolking hetzelfde doet, en zich ook beter voorbereidt op crisissen. Bijvoorbeeld door in te schrijven op BE-alert, het alarmsysteem van de overheid, maar ook door zelf noodplannen te maken. Om een noodplan te maken, heeft het Crisiscentrum mijnnoodplan.be in het leven geroepen.