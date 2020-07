Topmagistraat geschorst vanwege #MeToo-dossier Bjorn Maeckelbergh

09 juli 2020

15u41 8 De procureur des Konings van Oost-Vlaanderen is geschorst omdat er een onderzoek tegen hem loopt wegens grensoverschrijdend gedrag. De klacht tegen Johan Sabbe (60) is ingediend door een vrouw die voor het parket in een beurtrol werkt als privéchauffeur en magistraten vervoert – dus ook af en toe Sabbe.

De vrouw spreekt in haar klacht van “ongewenst en ongepast gedrag” door de topmagistraat. Naast die klacht - die begin dit jaar al werd ingediend - wordt intussen ook onderzocht of Johan Sabbe in zijn hoedanigheid van procureur des Konings haar aanklacht tegen hem zou hebben proberen manipuleren. Zijn advocaat Johan Verbist wenst geen enkel commentaar te geven. Volgens onze informatie zou Johan Sabbe elke aantijging tegenspreken. Het Gentse parket-generaal wil enkel kwijt dat het een tuchtonderzoek en een strafrechtelijk onderzoek heeft geopend en dat Sabbe in afwachting daarvan drie maanden is geschorst. “Maar over de inhoud communiceren we niet”, zegt Jan De Clercq van het parket-generaal.

Johan Sabbe staat sinds 2014 aan het hoofd van het parket van Oost-Vlaanderen, dat zowel het parket van Dendermonde, Gent als Oudenaarde omvat. Daarmee heeft de ‘superprocureur’ de dagelijkse leiding over meer dan 330 medewerkers. Voor Johan Sabbe procureur werd, maakte hij carrière als hormonenmagistraat. Destijds achterhaalden speurders onder zijn leiding dat producten die gebruikt werden in de vetmesterij en in de wielerwereld dezelfde producten zijn. Johan Sabbe staat sinds vorige week donderdag op non-actief.

Lees ook: 3 jaar na #MeToo: bereiken we ooit seksuele gelijkheid tussen man en vrouw? “We boeken vooruitgang, maar vrouwen zijn nog altijd niet veilig” (+)