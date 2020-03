Topkdokter Moreels maakt zich kwaad: “Ik hoop dat we niet terugkeren naar ons leven voor de coronapandemie” ttr

31 maart 2020

08u27

Bron: VIER 206 “Ik hoop dat we niet terugkeren naar ons leven voor de coronapandemie”. Dat zei dokter Réginald Moreels gisterenavond op VIER. Moreels, die te zien is in de tweede reeks van het programma ‘Topdokters’, hield een pleidooi voor meer gelijkheid na de pandemie. Ook wil de oorlogschirurg dat er minder geïnvesteerd wordt in wapentechnologie en dat we meer respect hebben voor de natuur en de dieren.

Topdokter Reginald Moreels wil dat er na de coronapandemie een aantal zaken in het leven grondig zullen veranderen. “Ik hoop dat we een ander type leven zullen hebben. Ten eerste dat we meer aandacht hebben voor het natuurbehoud. Dat is niet alleen in de mode, maar dat zal wel moeten. Ook de pandemieën komen door een onzorgvuldige en onethische houding tegenover dieren en het verhandelen ervan”, aldus Moreels.

“Waarop ik wil wijzen - en het is misschien een droom - is dat we minder zullen investeren in alle wapentechnologie. Als oorlogschirurg kan ik geen wapen meer zien, want ik heb de gevolgen ervan moeten opereren”, zegt de topdokter, die op 70-jarige leeftijd nog steeds vrijwillig chirurg in Afrika is. “Als je ziet wat voor miljarden in nucleaire wapens wordt gestopt. Dat is iets wat zou gestoken kunnen worden in research en het ter beschikking stellen van alle mogelijke middelen in de wereld. De mens moet twee keer nadenken.”

“Wat me enorm bezighoudt, is dat de ongelijkheid in een enorm daglicht wordt gesteld. De daklozen, de mensen zonder papieren, alleenstaande moeders, mensen die technisch werkloos zijn. En ook de intercontinentale ongelijkheid. Het is toch niet mogelijk in tijden waarin we spreken over artificiële intelligentie dat er bepaalde mensen zelfs geen deftig toestel hebben om iemand te beademen op tienduizend kilometer van hier. Vindt u dat normaal? Dat kan toch niet”, besluit Moreels.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Réginald Moreels