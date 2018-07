Topjaar voor Belgische wijnen door droogte

Jolien Lelièvre

08 juli 2018

Bron: VTM Nieuws

Het is een topjaar voor de Belgische wijnen. Nochtans is voor veel landbouwers de droogte een ramp, maar voor wijnboeren is het een zegen. Ook de Belgische wijnboer Stefan Kekko zal dit jaar een goede oogst hebben.