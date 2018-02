Topgangster bekend van tv krijgt 7 jaar cel voor gijzeling Patrick Lefelon

19 februari 2018

10u39 1 De Antwerpse topgangster Koen Van Staay (40) is vanmorgen tot 7 jaar cel veroordeeld voor de gijzeling van een Nederlandse drugsdealer. Van Staay werd bekend dankzij het tv-programma "Alloo in de gevangenis."

Gangster Van Staay zat tot 2016 in de gevangenis van Leuven-Centraal waar hij een straf van elf jaar uitzat voor de smokkel van heroïne en hasj. Na zijn vrijlating liep hij kort erna al in Nederland tegen de lamp met een lading speed in de koffer van zijn auto. Daarvoor zit hij momenteel in een Nederlandse cel. Vanochtend was Koen Van Staay dan ook afwezig bij de uitspraak van het proces over de gijzeling van een Nederlandse drugscrimineel.

De rechtbank veroordeelde Van Staay tot 7 jaar cel. Hij was volgens de rechters de bendeleider die in februari 2016 de Nederlandse bloemist Johannes W. een dag gegijzeld had gehouden in een woning in de Metaalstraat in Balen. De bende bewerkte hem met een scheermes, zette een pistool tegen zijn hoofd en deelde heel wat klappen uit. Hij moest boeten voor het verlies van een lading van 40 kg heroïne.

Johannes W. diste een vijftal verhalen op waarom de bende het op hem had gemunt. Hij betaalde de bende in totaal zo’n 65.000 euro als compensatie voor een verloren lading van 40 kg heroïne. De lading was in Groot-Brittannië in beslag genomen.

Een handlanger van Van Staay, Flor B. uit Lommel, werd veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar. Een derde verdachte kreeg 1 jaar cel en diens broer werd vrijgesproken.