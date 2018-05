Topdokter Brugada (65) komt op voor Open Vld Oostende Nathalie De Bisschop

17 mei 2018

12u41

Bron: VTM NIEUWS 2 Topdokter Pedro Brugada (65) komt op voor Open Vld in Oostende bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Hij zal op de 29ste plaats van de lijst staan. Dat heeft de lokale partijafdeling zonet bekendgemaakt. Brugada verhuist van het Oost-Vlaamse Lede naar de kustgemeente.

Op exact 150 dagen voor de verkiezingen heeft Open Vld-lijsttrekker Bart Tommelein zijn lijst voorgesteld waarmee hij naar de stembus trekt. Daar springt onmiddellijk één naam in het oog: Pedro Brugada. De cardioloog, die bekend is geworden door het programma 'Topdokters', verhuist naar Oostende en zal op de 29ste plaats staan.

Nog opvallend: er staan meer vrouw op de lijst dan mannen en een kwart van de mensen is jonger dan 35 jaar. "Samen met dit energieke team ga ik graag de strijd aan om de stem van de kiezer", zegt Tommelein. "Ik ben ervan overtuigd dat we met onze aanpak het bestuur van deze stad de Oostendenaar en Oostende zelf kunnen versterken."

Belastingen en veiligheid

Open Vld Oostende wil dat de communicatie duidelijker wordt en wil dat ook via sociale media doen. "Vandaag bestaat er geen aanspreekpunt in geval van problemen met het stadsbestuur", klinkt het. "Een onafhankelijke ombudsdienst is een must voor een goed bestuur."

Daarnaast wil de partij de belastingen onder de loep nemen, de armoede in de stad aanpakken en inzetten op veiligheid.

Socialisten

Sinds 2015 is Johan Vande Lanotte (sp.a) burgemeester in Oostende. Hij nam de sjerp over van sp.a’er Jean Vandecasteele die in 1997 voor het eerst burgemeester werd. Het is van 1959 geleden dat er nog eens een liberaal burgemeester was in de kuststad.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Brugada opkomt voor verkiezingen. In 2012 nam hij in het Oost-Vlaamse Lede al deel aan de gemeenteraadsverkiezingen voor Open Vld. Hij is er nu waarnemend voorzitter van het OCMW. Bij de Europese verkiezingen van 2014 stond hij op de voorlaatste plaats op de opvolgerslijst van Open Vld.