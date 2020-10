Topdepartement voor Arco-advocate: Annelies Verlinden (CD&V) op Binnenlandse Zaken Sven Spoormakers

01 oktober 2020

05u00 1 Over witte konijnen gesproken: CD&V toverde gisteravond plots zakenadvocate Annelies Verlinden (42, foto) uit de hoge hoed als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Annelies wie?

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

'9. Annelies Verlinden (25) - Hoofdleidster van de scouts, met veel aandacht voor jeugdbewegingen. Ongehuwd, geen kinderen.' Dat was de eerste keer dat de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken in 'Het Laatste Nieuws stond', op 21 mei 2000. Ze stond op plaats 9 van de - toen nog - kartellijst CD&V/N-VA voor de provincie Antwerpen, die getrokken werd door Inge Vervotte en met de jonge Bart De Wever op plaats vier.

In 2003 werd ze gemeenteraadslid in Schoten, om in 2012 ontslag te nemen. Ze werd vennoot bij het internationale advocatenkantoor DLA Piper. Daar werkte ze als specialist in overheidsrecht en publiek-private samenwerkingen. Ze was onder meer betrokken bij grote projecten als de Oosterweelverbinding. Opmerkelijk ook: ze trad op als advocate in de Arco-rechtszaak bij de Raad van State - vreemd genoeg staat in het hele regeerakkoord geen létter over dat heikele dossier van CD&V.

Bij DLA Piper hoorden ze ook pas gisteravond dat hun managing partner voor de politiek had gekozen. "Ik heb dat net als u vernomen, inderdaad", zegt Kristof De Vulder, Verlindens collega als managing partner. "Ik heb met haar nooit over politiek gesproken, maar ik wist natuurlijk dat Annelies een erg geëngageerde vrouw is. In die zin verbaast het mij niet dat ze voor zo'n opdracht gevraagd wordt en dat ze erop ingaat. Ik hoop dat ze als minister wordt zoals ze al 18 jaar mijn collega is: uitmuntend, gedreven, oplossingsgericht." (SSL)