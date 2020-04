Topchef Peter Goossens: “Bloedbad in horeca” mvdb Bron: VTM Nieuws

20 april 2020

21u08 1 Nu cafés en restaurants al langer dan een maand verplicht de deuren moeten sluiten, moeten horecazaken alle zeilen bijzetten om te overleven. De horeca beseft dat ze allicht als laatste sector opnieuw open kan en vraagt een duidelijk plan van de overheid.



Het gebrek aan perspectief bezorgt horecaondernemers slapeloze nachten. Verschillende zaken komen creatief uit de hoek om toch een beetje geld in het laatje te krijgen. Zo verpakt een Antwerpse cocktailbar de vloeibare ingrediënten in een vacuüm postpakket waardoor klanten thuis alsnog hun cocktail kunnen mixen. In het Gentse is een eetcafé omgevormd tot een bakkerij die brood aan huis levert. Een ander restaurant in de Arteveldestad verkoopt culinaire aperitiefhapjes aan het afhaalraam. Mooie initiatieven, maar amper genoeg om de vaste kosten te dekken.

25 vaste medewerkers op tijdelijke werkloosheid

“Een bloedbad”, oordeelt ook topchef Peter Goossens van het driesterrenrestaurant Hof van Cleve in Kruishoutem. Ook hij lijdt een enorm omzetverlies. Zijn 25 vaste medewerkers zijn allen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gezet, verklaarde hij in de studio van VTM Nieuws.

Ook Goossens hoopt dat de overheid snel uitzicht biedt. Hij en zijn team kunnen op een week opnieuw opstarten, maar dat heeft weinig zin als er geen reservaties binnenlopen. Indien het scenario voorschrijft dat het restaurant met een verminderd aantal couverts moet werken om zo de 1,5 meter social distancing te bewerkstelligen, wil Goossens daarin meegaan. Zelfs wanneer het zaalpersoneel mondmaskers moet dragen. “Als het moet, moet het”. “50% minder couverts zou misschien nog net kunnen, maar werken met maximum dertig procent couverts is onleefbaar. Ook bij een 50% verhaal kan ik onmogelijk al mijn 25 medewerkers in dienst houden.”

Goossens hoopt dat de sector deze zomer kan heropstarten, al is ook hij op zijn hoede voor een heropflakkering van het virus. Een nieuwe lockdown zou de onvermijdelijke doodsteek zijn voor talloze horecazaken, denkt de topchef.