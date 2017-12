Topchef Kobe Desramaults moet rij-examens opnieuw afleggen Lieven Samyn

13u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Kobe Desramaults reed op de E17 in Kortrijk 148 km/u terwijl de maximumsnelheid er door wegenwerken beperkt was tot 90 km/u. Topchef Kobe Desramaults (37) moet van de politierechter in Kortrijk zijn rij-examens opnieuw afleggen. Ze veroordeelde hem tot een boete van 300 euro en drie maanden rijverbod omdat hij op 19 augustus vorig jaar op de E17 in Kortrijk 148 km/u reed. Door wegenwerken was de maximumsnelheid er beperkt tot 90 km/u.

Voor Desramaults was het niet de eerste keer dat hij zich voor een zware voet moest verantwoorden. In 2014 liep hij al eens een veroordeling op. Omdat hij minder dan drie jaar later opnieuw tegen de lamp liep, moest de politierechter een rijverbod van minstens drie maanden opleggen. Slechts vijftien dagen zijn als effectief rijverbod opgelegd, de rest is nog voorwaardelijk. Kobe Desramaults was niet op de politierechtbank aanwezig. Hij werd bij verstek veroordeeld. Vooraleer hij zijn rijbewijs zal kunnen terugkrijgen, zal hij moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen en psychologische en medische proeven. Desramaults raakte bekend als topchef van In De Wulf in Dranouter. Ondertussen is hij chef van Chambre Séparée in Gent, dat dit jaar meteen een eerste Michelinster haalde.

