Topadvocaat Van Steenbrugge hoopt op nieuwe boost voor dossier- De Vleeschauwer: "We weten wie de daders zijn" kv

21u03

Bron: TV Oost 0 TV Oost Advocaat Walter Van Steenbrugge ziet parallellen tussen het onderzoek naar de Bende van Nijvel en dat naar de moord op Peter De Vleeschauwer, de vermoorde rijkswachter uit Lokeren. Dat vertelde hij vandaag aan TV OOST. Bij beide moordzaken zijn rijkswachters betrokken en in beide onderzoeken is bewuste manipulatie gebeurd, zegt hij. De advocaat zegt ook te weten wie Peter De Vleeschauwer heeft vermoord, maar ziet het niet als zijn verantwoordelijkheid om namen te noemen.

Van Steenbrugge verdedigt nabestaanden van slachtoffers in beide dossiers. Hij hoopt op een domino-effect, zei hij vandaag, waarbij na het dossier over de Bende van Nijvel nu ook het onderzoek naar de moord op Peter De Vleeschauwer in een stroomversnelling komt.

Nekschot

Peter De Vleeschauwer was een rijkswachter uit Lokeren die in 1996 ontvoerd werd uit de rijkswachtkazerne van Sint-Niklaas. Meer dan een maand later werd hij dood teruggevonden aan de Schelde in Hamme. Hij was om het leven gebracht met een nekschot. Het gerechtelijke onderzoek leverde niets op en loopt nog altijd.

BELGA Peter De Vleeschauwer

Structurele link

Volgens Van Steenbrugge zijn er duidelijke parallellen tussen de twee dossiers. "Geen feitelijke link, maar een structurele link," zegt hij, "in die zin dat in de zaak-De Vleeschauwer heel snel duidelijk was dat mensen van binnen het korps betrokken waren."

Daders

Chris De Vleeschauwer, de broer van Peter, gelooft net zoals Van Steenbrugge dat het om een afrekening binnen het rijkswachterskorps ging. Hij schreef al twee misdaadromans over de zaak en beloofde vorig jaar al dat hij in zijn vierde en laatste boek - dat verschijnt in 2018 - zal onthullen wie er achter de moord op zijn broer zat. Hij is er net zoals Van Steenbrugge van overtuigd dat de moordenaars van Peter De Vleeschauwer nog steeds in leven zijn, al weigeren beide mannen voorlopig de namen van hun verdachten openbaar te maken. "Ik ga het onderzoek niet verder voeren voor de camera's," zegt Van Steenbrugge, al zal hij Chris niet tegenhouden wanneer die wel de namen bekendmaakt.