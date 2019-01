Topadvocaat Pol Vandemeulebroucke opgepakt in drugsonderzoek Patrick Lefelon

17u37 0 De drugsbrigade van de Federale Politie heeft vanmorgen vijf verdachten opgepakt op verdenking van drugshandel, onder wie ook topadvocaat Pol Vandemeulebroucke.

Ook kopstuk Fakher E.K. werd opgepakt, hij werd eerder al veroordeeld tot vijf jaar cel. Daarnaast werden ook een douanier en een andere advocaat opgepakt.

De twee advocaten, onder wie Pol Vandemeulebroucke, zijn na hun ondervraging door de onderzoeksrechter vrijgelaten.

Vandemeulebroucke is vooral bekend als de raadsman van zware jongens in het drugsmilieu. Zo stond hij ook leden van de families Aquino en Trotta bij. Hij was ook advocaat van Danny Van Hamel, de ontvoerder van Anthony De Clerck. Het Openbaar Ministerie botste in het verleden al vaker met Vandemeulebroucke. Zo werd hij in 2012 in Gent vervolgd voor het doorspelen van informatie uit een gerechtelijk dossier aan een drugsbende. De zaak eindigde in een vrijspraak voor Vandemeulebroucke. Begin juni 2018 werd hij gearresteerd in een lopend drugsonderzoek in Antwerpen, na ondervraging mocht hij beschikken. Hij kreeg een tijdelijk beroepsverbod opgelegd.