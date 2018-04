Toonaangevende modewebsite stelt zware druk in Antwerpse modeacademie aan de kaak na zelfdoding van student SRB

Bron: eigen berichtgeving 3 Studenten en oud-studenten van de Antwerpse Modeacademie klagen over de zware werkdruk in de opleiding. De toonaangevende modewebsite Business of Fashion (BoF) verzamelde (anonieme) getuigenissen na de zelfdoding van een Zuid-Koreaanse student in maart.

Volgens medestudenten was de derdejaarsstudent depressief omdat de opleiding te zwaar was. Anderen opperen dat hij in de put zat omdat hij was opgeroepen voor de dienstplicht in Zuid-Korea en dus terug moest naar zijn land van herkomst.

Studenten vertellen dat de harde kritiek van docenten moeilijk te verteren is. De Amerikaanse Wilton Gorske stopte na één jaar op de school. "De proffen hebben goede bedoelingen. Ze willen studenten pushen om zo goed mogelijk te presteren. Maar de cultuur op de academie was daardoor emotioneel schadelijk", zegt hij aan de modewebsite.

Sommige studenten zeggen dat ze verslaafd raakten een speed of cocaïne om de lange dagen vol te houden. "Ik ontwikkelde tijdens mijn eerste jaar een ernstige verslaving aan drugs om wakker te blijven", zegt een student die momenteel nog les volgt op de academie. Een andere student klaagt over slaapgebrek: "Als je meer dan vier uur per nacht slaapt, zal je niet slagen." Volgens de academie zijn er nooit klachten over drugsgebruik binnengekomen.Anderen getuigen dan weer dat ze verslaafd raakten aan speed of cocaïne om de lange dagen vol te houden.

De lat ligt zeer hoog

Johan Pas, sinds oktober het nieuwe hoofd van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, erkent dat de zelfdoding heel wat emoties heeft losgemaakt. "De modeopleiding van onze academie behoort tot de top 3 modeopleidingen ter wereld. De lat ligt er dus zeer hoog", zegt hij. "Toch moeten we de vraag durven stellen of we niet aan de grens zitten op bepaalde vlakken. We onderzoeken hoe we hieraan kunnen tegemoetkomen en toch ons topniveau behouden." Pas heeft daarvoor al gesprekken gevoerd met het opleidingshoofd, lectoren, medewerkers en studenten.

'Made to mind'

"De hogeschool zet in op preventie van suïcide. Zo wordt er een vorming aangeboden die gericht is op medewerkers die nauw met studenten samenwerken. Zo willen we lectoren handvaten aanreiken. Wat zijn signalen? Wat kan ik doen? Naar wie kan ik doorverwijzen? In 2017 zijn we ook gestart met ‘Made to mind’ een preventieproject waarbij we studenten zelf opleiden tot buddy’s en hen leren signalen op te pikken, te coachen, te ondersteunen en door te verwijzen naar de juiste personen en instanties."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.