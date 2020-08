Exclusief voor abonnees

Toon Claes, de chirurg bij wie alle toprenners thuis zijn: "Zelfs om één uur 's nachts antwoordt hij meteen"

Brecht Herman

18 augustus 2020

04u52

0

Het mekka van onfortuinlijke coureurs ligt in Herentals. Wie net als Remco Evenepoel lelijk ten val is gekomen, rept zich naar chirurg Toon Claes (65) in het AZ. "Atleten weten: als we dokter Claes bellen, staat hij meteen klaar. Dag en nacht."