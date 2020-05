Toolbox moet Vlaming aanzetten om ook na coronacrisis te blijven fietsen ADN

14 mei 2020

12u28

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft een toolbox rond duurzame mobiliteit samengesteld. Ook lanceerde ze samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Fietsberaad Vlaanderen en de Voetgangersbeweging de campagne #blijvenfietsen. Doel is om de Vlamingen ook tijdens de corona-exit aan te zetten om te blijven fietsen.

Met de box wil de minister de lokale besturen ondersteunen om maatregelen te nemen om fietsen en wandelen te stimuleren. Nu de economie geleidelijk aan wordt heropgestart en de scholen opnieuw opengaan, wordt bekeken hoe de publieke ruimte (tijdelijk) herverdeeld kan worden.

Fietstendens

De fiets kan daarin een belangrijke rol spelen, zeker omdat uit onderzoek van mobiliteitsclub VAB blijkt dat een op de tien automobilisten voor zijn woon-werkverkeer de voorbije weken is overgestapt naar de fiets. "Die positieve fietstendens moeten we samen met andere duurzame verplaatsingen aanhouden en aanmoedigen", aldus minister Peeters.



"Meer dan de helft van de Vlamingen woont op minder dan 15 kilometer van het werk, een afstand die perfect te overbruggen is per fiets. Voor deze groep, net als voor talloze schoolgaande kinderen en jongeren, is de fiets het beste alternatief voor de auto."

Concrete acties

De toolbox bevat concrete acties die lokale overheden kunnen invoeren, zoals een fietsstraat en het verbreden van fiets- en wandelpaden en zebrapaden zodat mensen op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen blijven. Andere maatregelen kunnen extra fietsstallingen zijn in de buurt van scholen, winkels en bedrijventerreinen.

Steden en gemeenten die daarvoor verfwerken moeten uitvoeren, kunnen aankloppen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

3 miljoen

De minister maakt voor de herinrichting van de steden en gemeenten 3 miljoen euro vrij. Zo'n 2 miljoen kan ingezet worden voor de gemeentelijke wegen, met een maximum van 7.000 euro per lokaal bestuur. Bij het uitvoeren vraagt Peeters voor elke euro die Vlaanderen investeert op gemeentewegen, één euro van het lokaal bestuur.

Daarnaast kunnen binnen het tweede deel van het vrijgestelde budget (nog eens 1 miljoen euro) lokale besturen ook voorstellen formuleren voor verfwerken op gewestwegen.

