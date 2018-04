Tonnen vlees weggesmeten bij Veviba in Bastenaken HA

05 april 2018

07u54

Bron: Belga 7 Bij vleesbedrijf Veviba in Bastenaken zijn de voorbije weken meerdere tonnen vlees weggesmeten, waarvan de uiterste gebruiksdatum was verstreken. Dat zegt Christian Kerkhofs, een van de interim managers in L'Avenir.

De interim managers proberen de site op te kuisen, zodat er een nieuwe vergunning kan worden aangevraagd en de activiteiten weer kunnen worden opgestart. Daarvoor moet eerst het vlees dat momenteel verzegeld is, uit het het bedrijf gehaald worden.

De voorbije weken werden meerdere tonnen vlees weggesmeten. Het voedselagentschap voerde gisteren een controle uit om te kijken of de rest van het vlees nog kan gebruikt worden, of dat het ook weggesmeten zal moeten worden.

Het personeel wordt intussen betaald - door de familie Verbist - om thuis te zitten. De Waalse regering zoekt een overnemer voor het vleesbedrijf. Er is sprake van een dertigtal kandidaten.