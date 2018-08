Tonnen groenten gestort op beschermde Brechtse Heide, burgemeester not amused VTT

08 augustus 2018

18u32

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 145 In het beschermd landschap de Brechtse Heide zijn de voorbije dagen tonnen tomaten, paprika's en courgettes uitgestrooid op een weiland. De groenten zijn overschotten van de veiling van Hoogstraten, die een overeenkomst heeft met de eigenaar van de grond, maar de Brechtse burgemeester Luc Aerts (CD&V) is allerminst te spreken over de gang van zaken.

Tomaten- en paprikakwekers in de Noorderkempen verklaarden het onlangs al dat ze met een berg overschot zitten door het goede weer. Dat werd nog maar eens duidelijk toen op een weide in de Brechtse Heide tonnen tomaten en paprika's lagen.

Vanuit milieuorganisaties werd het via sociale media verspreid waardoor ook het gemeentebestuur er lucht van kreeg en de politie en milieu-inspectie naar het weiland stuurde. Er bleek echter niets aan de hand. De landbouwer verwerkt de tomaten en de paprika's in de grond en geeft ze ook deels aan zijn koeien. Hij heeft een vergunning via het departement Landbouw en Visserij. "Er zijn Europese afspraken gemaakt om voedseloverschotten zoals bij tomaten te weg te werken", zegt woordvoerster van Landbouw en Visserij Nele Vanslembrouck. "Een deel gaat onder meer naar voedselbanken en dergelijke, maar daarnaast blijft er nog veel over. Via enkele vergunde landbouwers worden de tomaten inderdaad in gronden verwerkt. Het gaat dus niet om een illegale dumping. Het is volledig wettelijk."

Stank en ongedierte

Burgemeester Luc Aerts (CD&V) stelt in een reactie dat de veiling over een grondstofverklaring beschikt om de groenten als meststof te laten gebruiken. "Maar daarin staat dan wel dat ze meteen in de grond moeten worden verwerkt en dat is duidelijk niet gebeurd", zegt hij. "Als de groenten lang blijven liggen, gaan ze beginnen rotten en stank voortbrengen en ongedierte aantrekken. Bovendien kan het anderen in de verleiding brengen om er aan sluikstort te doen en er bij wijze van spreken een paar matrassen bij te gooien."

"We hebben uiteindelijk besloten geen pv te laten opstellen omdat Coöperatie Hoogstraten over een attest beschikte om het als compost te mogen gebruiken. We zijn er ook wel niet zo gelukkig mee dat het in een beschermd natuurgebied gebeurt. Is dat een toonbeeld van behoorlijk gedrag ?"