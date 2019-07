Tongerse procureur vecht zijn verlengde aanhouding aan HAA

09 juli 2019

10u08

Bron: Belga 0 De vorige week opgepakte magistraat-procureur Dominique Renotte gaat in cassatie tegen de verlenging van zijn aanhouding door de Kamer van inbeschuldigingstelling. Dat meldt Het Belang Van Limburg. De 49-jarige procureur, die een verzamelaar is van oldtimers, bleef aangehouden voor witwassen, valsheid in geschriften, fiscale fraude inzake btw en poging tot informaticasabotage.

Vorige week dinsdag werd de magistraat samen met zijn echtgenote opgepakt in het dossier dat in februari werd opgestart. Alles zou draaien rond de aan- en verkoop van oldtimers die de procureur deed in het kader van zijn privéverzameling. De magistraat wordt ervan verdacht dat hij commerciële activiteiten heeft uitgevoerd zonder dat hij over een ondernemingsnummer beschikt en de mogelijke inkomsten die hij hieruit verkreeg niet heeft aangegeven.

Na de verhoren vorige dinsdag werd zijn echtgenote vrijgelaten. Renotte zelf bleef aangehouden en die aanhouding werd vrijdag verlengd door de KI. Het parket-generaal deelde toen mee dat de procureur in het dossier aangehouden bleef omwille van het gevaar op recidive, collusie en omwille van het gevaar dat hij bewijsstukken zou laten verdwijnen. Volgens de advocaat van de procureur wordt de zaak mogelijk volgende week al behandeld.