Tongerse pastoor wil liever geen rosse muntjes in collecte: "Koster laat mand soms bijna vallen door bomvolle zak 1-eurocentjes” TT

14 oktober 2019

07u02

Bron: Het Belang van Limburg 2 Laat uw rosse euromuntjes thuis en geef liever grotere bedragen van minstens 10 cent. Die opvallende oproep doet pastoor-moderator Tony Hayen van de pastorale eenheid Sint-Benedictus in Tongeren vandaag in Het Belang van Limburg. Hayen klaagt aan dat de berg rosse centjes laten tellen geld kost en zo uiteindelijk nog maar de helft opbrengt. “We kunnen het licht nog niet aansteken met wat de collectes opleveren.”

Het klinkt misschien als een win-win-situatie voor wie in zijn portefeuille of handtas grabbelt tijdens een eucharistieviering: je geraakt eindelijk van je rosse euromuntjes af, en de kerk verdient er nog iets aan. Maar dat is schijn, zegt pastoor Hayen.

Hij plaatste zijn oproep eerst in het lokale parochieblad, onder andere op vraag van de kerkmedewerkers die tijdens de eucharistie en andere vieringen rondgaan met de collecteschaal. Die zien zich geconfronteerd met een waar gewicht aan muntjes die uiteindelijk niets opbrengen. “Het gebeurt soms dat de koster zijn mand bijna laat vallen omdat iemand er plots een bomvol zakje met stukken van 1 eurocent in legt”, zegt Hayen.

Vooral in de kleine parochies met bijvoorbeeld maar één viering per maand is de nood hoog. Die leveren soms maar 15 euro op. Het ingezamelde geld wordt bij de bank binnengebracht, maar kost geld om te laten tellen. “Na aftrek van de kosten schiet van de muntjes van 1 en 2 eurocent nog maar de halve waarde over.”

Hayen benadrukt dat iedereen vrij is om te geven wat hij wil, maar wil vooral sensibiliseren. “Het valt me op dat bij uitvaarten meer rosse muntjes worden gegeven. Dat staat in schril contrast met een uitvaart die ik onlangs heb gedaan voor Duitstalige mensen. Daar lag niet één muntstuk in de schaal, wel allemaal bankbriefjes. Dat is een andere traditie.”