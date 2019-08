Tongerse parketmagistraat blijft in de cel voor gesjoemel met oldtimers HAA

22 augustus 2019

10u59

Bron: Belga 0 De Tongerse parketmagistraat die begin juli werd aangehouden in een onderzoek naar gesjoemel met oldtimers blijft in de cel. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen beslist.

Het onderzoek werd in februari opgestart. Daaruit zou blijken dat Dominique Renotte zich op onregelmatige wijze zou hebben bezig gehouden met een handel in oldtimers, wat niet verenigbaar is met zijn job als magistraat. Hij had bovendien ook geen ondernemingsnummer, zou zijn inkomsten niet hebben aangegeven en evenmin BTW hebben afgedragen.



De parketmagistraat werd begin juli aangehouden op verdenking van witwas, valsheid in geschriften, fiscale fraude en poging tot informaticasabotage. Volgens zijn advocaten verzamelde hij de oldtimers en was hij beslist geen handelaar. Van enig gesjoemel zou geen sprake zijn.