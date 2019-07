Tongerse parketmagistraat blijft aangehouden SPS

05 juli 2019

18u01

Bron: Belga 0 De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft de aanhouding bevestigd van de Tongerse parketmagistraat die eerder deze week werd opgepakt in een onderzoek naar gesjoemel met tweedehandswagens, meer bepaald oldtimers. Dat meldt het Antwerpse parket-generaal.

De KI oordeelde dat de aanhouding van de parketmagistraat noodzakelijk blijft “gezien het gevaar voor recidive, collusie en het doen verdwijnen van bewijzen”.

Zijn advocaten hadden om zijn vrijlating gevraagd. Ze vinden het onterecht dat hij voor deze feiten is aangehouden. “Er valt hem strafrechtelijk niets te verwijten. Hij is geen handelaar in oldtimers, hij verzamelt ze. En van gesjoemel is geen sprake”, stelde zijn advocaat Louis De Groote.

De parketmagistraat wordt verdacht van witwas, valsheid in geschriften, fiscale fraude en poging tot informaticasabotage. Zijn partner, die rechter is bij de rechtbank van eerste aanleg in Limburg, werd ook opgepakt. Zij werd na verhoor door de raadsheer-onderzoeksrechter vrijgelaten zonder voorwaarden.