Tongerse agente gewond na achtervolging, 52-jarige Tongenaar opgepakt

TT

16 augustus 2019

22u00

Bron: Belga

Rond 18 uur is een 52-jarige Tongenaar na een achtervolging door de politie in Alt-Hoeselt, deelgemeente van Hoeselt, gearresteerd. De man sloeg rond 17 uur in Tongeren voor de politie op te vlucht en probeerde met zijn Volkswagen Golf GTI via binnenwegen naar Alt-Hoeselt te rijden.