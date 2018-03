Tongeren pakt overlast van duiven aan met voederrobot ep

12 maart 2018

17u02

Bron: Belga 5 De Limburgse stad Tongeren heeft vandaag een automatische voederdispenser geplaatst op het dak van het Gallo-Romeins Museum. Tongeren startte in maart 2017 als eerste gemeente in België met de stadsduivencontrole, met een daling van 28,4 procent in het eerste seizoen tot gevolg. De dispenser moet de controle diervriendelijker maken.

De stad Tongeren ondervond al enige tijd overlast door stadsduiven. Daarom ging het stadsbestuur op zoek naar een efficiënte maar diervriendelijke manier om de duivenpopulatie te beperken. Sinds maart 2017 worden de duiven op drie strategische plekken door vrijwilligers gevoederd met maïs. Die maïs is behandeld met het geneesmiddel R-12, dat de vruchtbaarheid beïnvloedt. Erkende dierenartsen staan in voor het toezicht op de stadsduivencontrole.

Na de positieve resultaten van het eerste seizoen werd de werkmethode in de winter geëvalueerd. De stad kocht op advies van de begeleidende dierenartsen een automatische voederdispenser. "De dispenser maakt het mogelijk om iedere dag, op het juiste tijdstip, een juiste hoeveelheid maïs te voederen en zo de conditionering van de duiven te verbeteren", zegt Patrick Jans (Tongeren.nu), schepen van Milieu en zelf ook dierenarts.

Met een strategische plaatsing van de dispenser verwacht het stadsbestuur opnieuw een daling van het aantal stadsduiven in de binnenstad. "We plaatsen de voederdispenser op het dak van het Gallo-Romeins Museum, weg van alle drukte en volledig in het vlieggebied van de duiven", aldus Jans.

Het blijft evenwel verboden om stadsduiven te voederen. De stad sensibiliseert de Tongenaren daarover met affiches en campagneborden. Recent startte met Leopoldsburg nog een tweede Limburgse gemeente met de diervriendelijke controle van duiven.