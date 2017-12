Tongenaar vrijgesproken van verkrachting vrouw die van balkon sprong EB

16u03

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. De rechtbank van Tongeren heeft een 34-jarige Tongenaar vrijgesproken van de verkrachting van een vrouw die van zijn terras op de derde verdieping was gesprongen.

Op 7 november 2015 reed de Tongenaar naar het station in Luik en pikte daar een dertigjarige vrouw op. Hij nam haar mee naar zijn appartement in Tongeren waar ze seks hadden. Daarna douchten ze samen. Toen de vrouw om bier vroeg, ging de man naar de nachtwinkel. Omdat hij in een inbraakgevoelige buurt woont, sloot hij de deur achter hem.

Toen hij terugkeerde, was de politie ter plekke om zich over de vrouw te ontfermen die van zijn balkon was gesprongen en in de struiken lag. De vrouw beweerde dat de man haar verkracht had. Dat ontkende de Tongenaar. In zijn appartement werden sporen gevonden die zijn verhaal ondersteunden.

Geen sporen van seksueel geweld

In het bloed van de vrouw werden sporen van alcohol, cocaïne en THC gevonden. Uit het medische onderzoek bleek ook dat de vrouw geen sporen op haar lichaam had die overeenkwamen met een aanranding of enige vorm van seksueel geweld. Volgens de rechter had de vrouw een psychiatrisch verleden dat haar mogelijk heeft doen beslissen om van het balkon te springen.

De man werd ook vrijgesproken voor het toebrengen van slagen aan zijn ex-vriendin.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.