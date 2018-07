Tongenaar moet bijna 600.000 euro betalen na messteek in arm van liefdesrivaal



mvdb

06 juli 2018

14u11

Bron: Belga 0 Een 41-jarige inwoner van Tongeren die drie jaar geleden het appartement van zijn ex-vriendin binnendrong en daar een man neerstak van wie hij dacht dat die een relatie had met zijn ex, heeft een gevangenisstraf van drie jaar gekregen van de Tongerse strafrechter. In totaal moet hij ook bijna 600.000 euro aan schadevergoedingen betalen.

De man, die in 2015 in Maasmechelen woonde, kon de breuk met zijn vriendin niet verwerken. Dat liet hij duidelijk merken in de verschillende sms-berichten die hij naar zijn ex stuurde.

Op 5 augustus probeerde hij nogmaals de relatie te redden en probeerde hij met zijn vriendin af te spreken. Omdat hij niet meteen een antwoord kreeg, trok hij naar haar appartement. Onderweg zag hij zijn vriendin op een terras zitten met een man van wie hij dacht dat het haar nieuwe minnaar was.

"Vuile junkie"

De veertiger, die onder invloed was van drank en drugs, reed vervolgens naar het appartement van zijn ex, schopte de deur in en haalde het appartement overhoop. Met nagellak liet hij de boodschap "vuile junkie" achter voordat de door de buren opgetrommelde politie hem naar huis bracht zodat hij zijn roes kon uitslapen. Zijn auto moest hij van de agenten achterlaten in de buurt van het appartement van zijn ex-vriendin.

Omdat hij vreesde dat zijn ex en haar vriend zijn auto zouden beschadigen, liet hij zich door zijn moeder de volgende ochtend naar het appartement in de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen brengen. Gewapend met een keukenmes stormde hij opnieuw het appartement binnen, waar de vermeende nieuwe vriend op de zetel lag te slapen.

Slagader

Tussen de twee mannen brak een gevecht uit, waarbij de minnaar in de linkerarm gestoken werd. Zijn slagader werd geraakt en hij verkeerde een tijdlang in levensgevaar. Door de steekpartij kan hij zijn linkerarm niet meer gebruiken. De Tongenaar moet hiervoor maar liefst een schadevergoeding van 593.235 euro betalen, vermeerderd met intresten en gerechtskosten. Voor de aangerichte schade aan het appartement moet hij nog eens 3.000 euro ophoesten.