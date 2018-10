Tomorrowland-dealers samen voor de rechter: van “verantwoord dealen” tot bizarre spontane bekentenis in tent ADN

24 oktober 2018

16u58

Bron: Belga 0 Veertien dealers die afgelopen zomer betrapt werden op het dancefestival Tomorrowland hebben vandaag celstraffen gekregen van twaalf maanden met uitstel tot twee jaar effectief en boetes tot 16.000 euro.

Tijdens de twee festivalweekends van Tomorrowland in Boom werden in totaal 61 dealers gedagvaard om te verschijnen op een van drie themazittingen. Vandaag werden de eerste vonnissen uitgesproken.

“Verantwoord dealen”

De Nederlander Christian B. (25) werd veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan de helft effectief. Hij was op 22 juli met 84 xtc-pillen op zak tegen de lamp gelopen. Hij bekende dat hij gedeald had, maar beweerde dat "verantwoord" te hebben gedaan. Hij had de pillen namelijk eerst laten testen om er zeker van te zijn dat er geen schadelijke stoffen in zaten en had zijn klanten ook advies gegeven.



Zijn landgenoot Nils Z. (22) kreeg twintig maanden cel, waarvan de helft effectief. Hij had zich op 23 juli spontaan aangeboden bij de security op camping DreamVille. Hij vertelde dat hij drugs dealde en toonde zijn koopwaar die uitgespreid lag op een deken voor zijn tent. Hij was zodanig onder invloed dat hij dacht dat de security hem via microfoons in zijn tent had opgeroepen.

Advocaat uit Canada

Vandaag vond meteen ook de tweede themazitting plaats, met deze keer 26 beklaagden. De meest opmerkelijke daar was een 34-jarige advocaat uit Canada, die speciaal was overgevlogen om zijn proces bij te wonen.

De politie had op 20 juli gezien hoe hij een xtc-pil aan een festivalbezoeker overhandigde in ruil voor 50 euro. Hij bleek 3,4 gram coke en nog een xtc-pil op zak te hebben. De procureur vorderde achttien maanden cel en 12.000 euro boete. De advocaat gaf het bezit van de drugs toe, maar ontkende de verkoop. "Hij was er zich niet van bewust dat het geld dat hij aannam voor drugs was. Hij maakte deel uit van een groep en er werd voortdurend geld doorgegeven voor traktaties", pleitte meester Issabel De Fré. Vonnis op 28 november.

