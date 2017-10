Tommelein wil sjerp in Oostende tot 2030 16u00

Bron: vtmnieuws.be 0 Bart Tommelein (Open Vld) gaat vol de strijd aan met Johan Vande Lanotte voor de post van burgemeester in Oostende. En hij is van plan om meteen twee termijnen te zetelen: "Ik focus op de lange termijn, ik heb ook al een werkgroep die werkt aan de plannen voor Oostende 2030", aldus Tommelein in een gesprek met VTM NIEUWS.

Het is geen geheim dat Tommelein de burgemeestersjerp van de kuststad ambieert, maar de campagne lijkt nu wel echt los te barsten. Tommelein lost alvast het eerste schot: "Ik zie dat er vooral naar 2018 gekeken wordt, omwille van het postje. Daar gaat het mij niet over. Ik wil Oostende klaarmaken voor het komende decennium."



Een sneer tussen de lijnen naar concurrent Johan Vande Lanotte. Eentje die hij ook nog eens herhaalt: "Ik lees dat Johan nog een laatste keer op die post wil blijven. Ik wil dat niet, voor mij gaat het om de inhoud. Ik wil de stad aantrekkelijker maken, op economisch vlak, op vlak van jobs en qua uitstraling".



Meteen twee termijnen dus, dat zou meteen ook het einde betekenen van Bart Tommelein op het nationale of Vlaamse politieke toneel. "Ik ben heel duidelijk: als de Oostendenaren mij als burgemeester kiezen, dan ga ik ook duidelijk maken dat ik niet meer in aanmerking kom voor een ministerpost", is hij duidelijk.