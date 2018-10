Tommelein wil gesprek aangaan met John Crombez over coalitievorming in Oostende TTR

17 oktober 2018

08u44

Bron: Belga 0 Bart Tommelein (Open Vld) wil zeker het gesprek aangaan met nationaal sp.a-voorzitter John Crombez omtrent de coalitievorming in Oostende. Hij reageert daarmee op een interview dat Crombez vanochtend had op Radio 2 waarin hij zei dat hij wou praten met de kopman van Open Vld. "Ik ben een beleefd mens en heb respect voor meneer Crombez, dus ik wil zeker eens praten", aldus Tommelein.

“We stellen vast dat Tommelein na drie dagen nog steeds vast zit. Op dit moment wordt er een potje van gemaakt”, zegt Crombez. En dus wil hij het gesprek aangaan met Tommelein. Het is opmerkelijk dat Crombez het initiatief neemt en niet huidig burgemeester Johan Vande Lanotte. “Misschien, maar ik was ook kandidaat in Oostende en haalde na Johan Vande Lanotte de meeste voorkeurstemmen. Het spreekt ook voor zich dat de huidige burgemeester bij dat gesprek zal zijn. We nodigen Tommelein zeker uit, voor een rustig gesprek, ver weg van de camera’s”, besluit Crombez.

Tommelein beweert dat hij nog altijd geen formele uitnodiging heeft gekregen. "Ik heb gisteren meneer Crombez nog gehoord, over de telefoongesprekken op zondag. Het klopt dat we elkaar toen gehoord hebben. Over de provincie en over Oostende. Ik wou eerst alle resultaten afwachten en zien wie de verkozenen waren", aldus Tommelein. "Daarna heb ik niets meer gehoord. Integendeel, de Stadslijst heeft N-VA gebeld. Dat is de realiteit."

CD&V en Open Vld gaan vandaag en morgen coalitiegesprekken aan met N-VA en Groen. N-VA komt vandaag om 9 uur aan de beurt, Groen morgen om 10 uur. Dat beide partijen elkaar vonden had vooral te maken met het gegeven dat ze een uitnodiging hadden gekregen van de Stadslijst om te gaan praten.

Vernieuwingscoalitie

Tommelein opteert nog altijd voor een vernieuwingscoalitie en de Stadslijst belichaamt dat niet. "Er is geen enkele vernieuwer verkozen. Ik stel zelfs vast dat de socialisten op de socialisten hebben gestemd en de onafhankelijke vernieuwers hebben genegeerd. En nu moet de nationale partijvoorzitter bijspringen", aldus Tommelein die het vreemd vindt dat de Stadslijst hun verlies niet wil beseffen. "Ze blijven roepen dat ze de grootste partij zijn, terwijl de kiezer toch een duidelijk signaal heeft gegeven."

De Stadslijst zakte bijna 10 procentpunten in vergelijking met 2012. "Ik zal dat signaal niet negeren en wil vernieuwing. Dit is absoluut niet tegen sp.a en Vande Lanotte, maar wel vóór vernieuwing. Ik wil dus zeker ingaan op hun uitnodiging, maar dat zal een moeilijk gesprek worden."