Tommelein wil garanties rond realisatie nieuwe ferrylijn van Engeland naar Oostende ttr

31 december 2018

10u59

Bron: belga 2 De nieuwe burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) wil de nodige garanties van Groot-Brittannië en rederij Seaborne Freight rond de realisatie van een nieuwe ferrylijn naar Oostende. Hij reageert daarmee op een beslissing van de Britse overheid om ferrydiensten financieel te steunen om meer ferrylijnen te organiseren.

Het Britse ministerie voor Transport heeft de voorbije maanden voor 107 miljoen pond (120 miljoen euro) contracten afgesloten met ferry-maatschappijen. Londen vreest namelijk "ernstige opstoppingen" in Dover in het geval van een brexit zonder akkoord, en met de nieuwe contracten moet het verkeer over zee beter gespreid worden.



"Het is duidelijk dat de Britse regering toch wel plannen heeft om het aantal ferryverbindingen naar het vasteland te verhogen en dat Oostende daar in beeld komt als mogelijke haven", zegt Tommelein. "Wij weten dat en staan daar positief tegenover, alle coalitiepartijen trouwens. We werken constructief mee. Maar we willen duidelijke garanties op het economische vlak, op het financiële vlak maar ook rond veiligheid."

Transmigranten

Het is niet om dat de Britse overheid geld uittrekt voor meer ferryverbindingen, dat het dossier nu rond is met Oostende. Ook de problematiek met transmigranten speelt mee, en ook daar moeten maatregelen genomen worden. "Het is duidelijk dat er ook afspraken gemaakt moeten worden met de federale regering en de politiediensten", zegt Tommelein. "Ik wil alleszins niet dat onze stad overspoeld wordt met transmigranten die van hieruit proberen in Groot-Brittannië te geraken."

Tommelein benadrukt dat er contacten zijn maar dat er nog niets getekend is.