Tommelein wil einde aan stratego-spelletjes na uithaal De Wever: “Er moet een regering komen, met of zonder N-VA” AW HAA SPS

12 januari 2020

13u07

Bron: Belga, VTM NIEUWS 168 Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten verwerpt de uitlatingen van haar N-VA-collega Bart De Wever en de kritiek dat ze weigerde in te gaan op een uitnodiging voor een vergadering met de drie Vlaamse meerderheidspartijen. “Het allemaal heel persoonlijk maken, heeft echt geen zin”, reageerde Rutten. Bart Tommelein, kandidaat om Rutten op te volgen, riep bij VTM Nieuws op om de stratego-spelletjes te stoppen en nu eindelijk een regering te vormen. “Met of zonder N-VA.”

“Front vormen doe je tegen iets. Ik doe aan politiek vóór iets”, zei Rutten eerder in ‘De Zevende Dag’ na de uitlatingen van Bart De Wever. De N-VA-voorzitter was gisteren op de nieuwjaarsreceptie van de Vlaams-nationalisten erg scherp voor Open Vld. Hij zei dat N-VA een partij is “die nooit in een regering zal stappen louter voor de meerdere eer en glorie van partijtoppers die graag minister of zelfs eerste minister willen worden".

Ook was in de media kritiek te horen dat Rutten haar telefoon niet zou opnemen en niet met N-VA en CD&V aan tafel wil gaan zitten over de vorming van een Vlaams front. "Wie me kent, weet dat ik professioneel ben en mijn telefoon opneem", zei Rutten hierover aan de VRT.



Haar partijgenoot en medeonderhandelaar Alexander De Croo relativeerde de uithaal van De Wever: er is een verschil wat hij op het podium voor zijn achterban zegt, en wat er in de coulissen gebeurt. "Daar gebeurt wel veel. Er wordt met alle partijen gesproken", aldus De Croo. Hij trad Rutten bij over het front vormen: "Zo kom je niet vooruit".

Tommelein: “Besturen in plaats van ruziemaken”

Voor Bart Tommelein, kandidaat-voorzitter bij Open Vld, is het prioritair dat de sfeer tussen N-VA en Open Vld verbeterd wordt. “We zijn coalitiepartners in de Vlaamse regering. We moeten luisteren naar mekaar”, benadrukte hij in VTM NIEUWS. Tommelein zei daarin een rol te willen spelen. “Ik wil een rol spelen om die contacten te verbeteren en ervoor zorgen dat wij besturen in plaats ruziemaken.”

Willen we een federale regering, dan moeten we de stratego-spelletjes achterwege laten Bart Tommelein (Open Vld)

“Ooit moet er een regering komen”, aldus Tommelein. “De mensen zijn het beu; ik ben het ook beu.” Voor Open Vld primeert de liberale as boven de Vlaamse. “Onze partner op federaal vlak is de MR. We willen samen met de andere liberale partij stappen vooruit zetten.” Dat kan met of zonder de N-VA, maar voor Tommelein is het belangrijk dat er zoveel mogelijk liberale accenten in het regeerakkoord zitten. De kandidaat-voorzitter benadrukte dat Open Vld de Vlaamse coalitie wil voortzetten en het regeerakkoord volledig en loyaal wil uitvoeren.

De nota van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) is volgens Tommelein een “goeie basis om verder te bouwen”. Maar: “Willen we een federale regering, dan moeten we de stratego-spelletjes achterwege laten.”

“N-VA heeft zichzelf in moeilijkheden gebracht”

Bart De Wever zei gisteren op de N-VA-nieuwjaarsreceptie dat de volgende federale regering een sterker sociaal beleid moet voeren, met prioritair een verhoging van de laagste pensioenen. Hij leek zo de hand te reiken naar de PS.

Onder de taalgrens wordt echter eerder koel gereageerd op de speech. “Hij zegt dat hij beschikbaar is, maar ik denk niet dat hij dat in het verleden systematisch heeft bewezen”, zei Pierre-Yves Jeholet (MR), minister-president van de Franse Gemeenschap, in een reactie op RTL-TVi.

Jeholet zei wel getroffen te zijn door de gladde toon van de toespraak van de N-VA-voorzitter. Die toon is erg veranderd tegenover de Franstaligen en de sociaaleconomische hervormingen. “Indien dit discours van bij het begin geklonken had, was men misschien niet waar we vandaag staan”, vond de MR’er.

Hij wees nog op de vrees van N-VA om uit de federale meerderheid te vallen. “Ik denk dat N-VA zich met een reeks van uitspraken en voorwaarden, zichzelf misschien in moeilijkheden heeft gebracht.”

“De bal ligt in het kamp van de Vlaams partijen”, besloot de liberaal, die eraan herinnerde dat de Franstaligen partijen hebben bewezen dat ze zich achter één nota kunnen scharen. “Aan Vlaamse kant is dat bij Open Vld, N-VA of CD&V minder duidelijk.”

Informateurs

Gewezen informateur Johan Vande Lanotte (sp.a) vindt dan weer dat de opening die De Wever gisteren maakte níet genegeerd kan worden. “Wanneer de grootste partij van het land een aanbod doet aan de grootste familie van het land, dan kan men niet doen of er niets gebeurd is”, aldus Vande Lanotte. Volgens de Vlaamse socialist moet er een gesprek tussen beide partijen komen en hebben de informateurs daarbij een rol te spelen.

Wanneer de grootste partij van het land een aanbod doet aan de grootste familie van het land, dan kan men niet doen of er niets gebeurd is Johan Vande Lanotte (sp.a)

Morgen trekken informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) opnieuw naar koning Filip. Volgens Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) wil het duo aan de vorst voorstellen om een volgende stap te nemen en een preformateur aan te duiden. Bij de preformatie zouden minder dan tien partijen betrokken zijn, maar Crucke wil niet aangeven of de N-VA daar bij is. “Het is niet de bedoeling om nu een keuze voor de N-VA of niet te maken. Er is nog veel meer”, ontweek hij de vraag.

Strijd tegen populisten

Om te voorkomen dat de populisten in België kunnen blijven groeien, is het belangrijk om zo snel mogelijk een federale regering te vormen. Zo luidde de boodschap van MR-voorzitter en informateur Georges-Louis Bouchez op de nieuwjaarsreceptie van de Waalse liberalen in Waver.

Bouchez riep de andere partijen die bij de federale regeringsvorming betrokken zijn, op aan tafel te gaan zitten om de formatie te starten. Hij herhaalde dat niemand zijn droomcoalitie zal krijgen. CD&V bleef de laatste dagen aandringen om een regering met de N-VA te vormen, terwijl PS en Ecolo dit aan Franstalige kant verwerpen. “Acht maanden na de verkiezingen is de tijd van hypotheses, geruchten, kleine persoonlijke en partijbelangen voorbij”, klonk het.

Iedere dag zonder regering versterkt de populisten alleen maar. Ik spoor mijn collega’s dus aan om zo snel mogelijk een regering te vormen Georges-Louis Bouchez (MR)

Op de RTBF reageerde Bouchez op de nieuwjaarstoespraak van zijn N-VA-collega Bart De Wever, die onder meer verklaarde beschikbaar te zijn voor een federale coalitie. Georges-Louis Bouchez erkende dat “telkens een partij redelijk is, dat eerder helpt bij het vinden van een oplossing”. Maar, voegde hij eraan toe, “het zou beter zijn de hele tijd redelijk te zijn”. “Dat is niet altijd het geval geweest voor iedereen. Ik denk dat er nu voldoende elementen op tafel liggen om een beslissing te nemen.”

De nieuwe MR-voorzitter koos voor een Macron-slogan “en marche pour 2020" (Vooruit voor 2020) en legt zoals de Franse president ook de focus op de strijd tegen populisten. “Dat zijn de enige winnaars van de verkiezingen van mei in België, aldus Bouchez die verwees naar PVDA en Vlaams Belang. “Iedere dag zonder regering versterkt de populisten alleen maar. Ik spoor mijn collega’s dus aan om zo snel mogelijk een regering te vormen, want het is altijd mogelijk om een enthousiasmerend, sterk en geloofwaardig project te creëren in het belang van het land”.

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) riep donderdag nog op om niet naar vervoegde verkiezingen te gaan wegens de voorspelde winst voor de extremen.