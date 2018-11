Tommelein verlaat Vlaamse regering en wordt meteen burgemeester van Oostende Open Vld moet op zoek naar nieuwe minister ARA/LBB/DDW

30 november 2018

00u00

Bron: eigen berichtgeving 0 Vlaams minister van Energie en Begroting Bart Tommelein (Open Vld) verlaat vroegtijdig de Vlaamse regering om vanaf 1 januari burgemeester van Oostende te worden. Nochtans had hij gezegd dat hij zich de eerste maanden zou laten vervangen en de rit als minister zou uitrijden. “Maar ik voelde dat het zo niet zou lukken.”

Hij was van plan om Vlaams minister te blijven tot 2019. Vroeger stoppen zou niet verantwoord zijn, klonk het. En Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) had hem duidelijk gevraagd om in de regering te blijven. En toch. Enkele weken geleden liet Tommelein zich in De Ochtend ontvallen dat het niet helemaal uitgesloten was dat hij toch al vroeger zou vertrekken. Dat werd opnieuw gesust, maar nu is zijn bocht gemaakt. Zonet liet hij weten dat hij vanaf 1 januari effectief burgemeester van Oostende zal zijn, en dus op dat moment de Vlaamse regering verlaat. Hij zal wel nog zetelen als Vlaams parlementslid en de West-Vlaamse lijst trekken in mei.

“Ik had mijn mandaat als minister heel graag willen uitdoen, maar het begon meer en meer te knagen. Ik heb hard moeten knokken om de verkiezingen in Oostende te winnen, dan om een coalitie (met CD&V, N-VA en Groen, red.) te vormen. En dan, als de boot af was en te water zou worden gelaten moest ik als kapitein zeggen: ‘ga maar, ik kom wel achter’. Dat was een verscheurende keuze. Ik heb toen veel gepraat met mijn vrouw Sarah. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat het toch beter was, zowel voor Oostende, als voor mezelf, als ik meteen zou kiezen voor mijn stad.” Hij benadrukt nog dat niemand hem daartoe aangezet heeft. “Ook mijn coalitiepartners in Oostende niet.”

Tommelein vreesde dat zijn jonge en onervaren ploeg niet meteen uit de verf zou komen, als hij niet vanaf dag 1 zelf de leiding zou nemen. Al had hij zich dat beter iets vroeger gerealiseerd. Vorig weekend kondigde hij aan dat schepen Kurt Claeys waarnemend burgemeester zou worden, tot er een nieuwe Vlaamse regering zou zijn. “Ja, maar het is pas bij de praktische uitwerking deze week, dat ik voelde: dit zal niet gaan zo. Ik heb onderschat hoe belangrijk die eerste maanden zijn voor een ploeg. Bovendien begon het mij ook langzamerhand te dagen dat ik minister zou zijn tot er een nieuwe Vlaamse regering is, en dat is misschien pas in het najaar. Mijn liberale collega in de regering (minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz, red.) is een Brusselaar en kan mijn gewestelijke bevoegdheden niet overnemen in lopende zaken.”

Nog geen opvolger

En dus moet Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten voor die laatste maanden op zoek naar een nieuwe minister. Wie het wordt, daarover houdt ze voorlopig de lippen stijf op elkaar. Het meest logische lijkt om Gatz tot viceminister-president te bombarderen, maar voor de bevoegdheden Energie, Financiën en Begroting zal iemand anders nodig zijn. Kamerlid Carina Van Cauter is een mogelijkheid. Die trok zich onlangs terug uit de race voor het Oost-Vlaams gouverneurschap, nadat CD&V en N-VA zich achter een andere kandidaat schaarden en haar testresultaten werden gelekt naar de pers. Een ministerpost zou Van Cauter in ere herstellen en haar meteen ook de logische Vlaamse lijsttrekker in Oost-Vlaanderen maken. En zei Rutten niet dat de helft van de liberale lijsten door vrouwen moet worden getrokken? Ook haar collega in de Kamer, Egbert Lachaert, wordt binnen de partij als ministeriabel gezien. Zowel voor hem als Van Cauter geldt wel dat het een risico is om een Oost-Vlaming minister te maken zolang Mathias De Clercq nog niet zeker is van de sjerp in Gent. Verliest hij die, dan moet hij allicht de Oost-Vlaamse lijsttrekker worden.

Of wordt Willem-Frederik Schilz minister voor een paar maanden? Hij volgt het energiedossier op in het Vlaams parlement en zou de ‘zwakke’ provincie Antwerpen - waar Open Vld bij de Vlaamse verkiezingen geen 10% haalde - kunnen versterken. Ook fractieleider Bart Somers is een mogelijke keuze, maar dan moet die zich in Mechelen tijdelijk laten vervangen. Vandaag zou Rutten de knoop doorhakken.