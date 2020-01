Tommelein tegen vingerafdruk van minderjarigen en bejaarden op nieuwe identiteitskaart HLA

13 januari 2020

12u13

Bron: Belga 0 Kandidaat-voorzitter voor Open Vld Bart Tommelein ziet de afname van vingerafdrukken bij minderjarigen voor de nieuwe elektronische identiteitskaart niet zitten. Dat laat hij weten via Twitter. "Een onevenredige maatregel", zegt hij. Tommelein benadrukt dat er na de testfase met de nieuwe identiteitskaarten een grondige evaluatie moet komen.

Wie een nieuwe identiteitskaart krijgt, zal binnenkort een vingerafdruk moeten achterlaten die op de chip van de kaart terechtkomt. Dat is een gevolg van een wetsontwerp van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), dat door de meerderheidspartijen N-VA, Open Vld, CD&V en MR in de regering-Michel werd gestemd.

Niet alleen volwassenen moeten een vingerafdruk afstaan. Ook kinderen vanaf 12 jaar zijn daartoe verplicht wanneer ze hun eerste elektronische identiteitskaart gaan afhalen, staat in het uitvoeringsbesluit. Op de maatregel kwam erg veel kritiek, onder meer van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Er loopt ook een procedure bij het Grondwettelijk Hof.

Onevenredige maatregel

Ook de jongerenafdelingen van Open Vld, CD&V en sp.a kanten zich tegen de opslag van vingerafdrukken van minderjarigen, lieten ze afgelopen weekend unisono weten. Bart Tommelein, Vlaams parlementslid, burgemeester in Oostende en kandidaat-voorzitter bij de liberalen, steunt Jong VLD in dat verzet. "Die mening deel ik (..) Dit is een onevenredige maatregel." Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor bejaarde mensen, vindt hij.

Tommelein benadrukt dat hij als staatssecretaris voor Privacy in 2016 al bedenkingen had. De Oostendse burgemeester vindt in elk geval dat er na de testfase van de nieuwe identiteitskaart in verschillende steden en gemeenten een grondige evaluatie moet komen, laat zijn kabinet weten, "zoals dat trouwens best bij elke beslissing gebeurt".

Deze mening deel ik. Vingerafdrukken van kinderen en bejaarde mensen. Dit is een onevenredige maatregel. Bart Tommelein(@ Barttommelein) link