Tommelein pleit voor regering van experten SPS

29 januari 2020

09u54

Bron: Belga 0 Bart Tommelein, kandidaat-voorzitter van Open Vld, bestrijdt het beeld als zou verdeeldheid binnen zijn partij de blokkering op federaal niveau in de hand werken. "Er is al heel veel stemmingmakerij geweest. Maar Open Vld is nog op geen enkele manier aan zet geweest, en dat is ook niet de bedoeling", zei hij in De Ochtend op Radio 1. "Hoe zouden wij de bepalende factor kunnen zijn?" Tommelein pleit verder ook voor een regering van experten in afwachting van een regeerakkoord.

De opdracht van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) werd dinsdag met een week verlengd, maar het blijft onduidelijk welke kant het uit moet met de regeringsvorming. Bart Tommelein bestrijdt alvast het beeld dat zijn partij mee verantwoordelijk is voor de impasse.

“Het is heel duidelijk dat wij nog op geen enkele manier aan zet zijn geweest, en dat is ook niet de bedoeling", zei hij. "Mijn partij zal op geen enkele manier de blokkerende factor zijn. Als blijkt dat wij onze eigen punten niet kunnen realiseren, dan zullen wij in de oppositie gaan, zoveel is duidelijk."

Tommelein is ook niet opgezet met het beeld dat geschetst wordt van een "verdeelde" Open Vld. "Dit is een schaakspel geworden waarbij de zwartepiet ook wordt doorgeschoven naar partijen die niet aan zet zijn. Dat moet stoppen. Politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen en een regering maken. Of dat met of zonder Open Vld is, zullen we dan wel zien."

Tommelein breekt daarnaast ook een lans voor het "Oostenrijkse model", waarbij na de val van de regering een kabinet van leidinggevende ambtenaren en experten aantreedt, in afwachting van een nieuw regeerakkoord. Om dat in België mogelijk te maken, is wel een wetswijziging nodig.

LEES OOK. Onze opinie. We staan dichter bij verkiezingen dan iedereen denkt