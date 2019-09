Tommelein (Open Vld): "Negen ministers met twee voor ons is juiste verdeling” TT

25 september 2019

14u31

Bron: Belga 2 "Ik denk niet dat het aantal ministers in de Vlaamse regering een groot probleem is. Wettelijk gezien mogen er elf ministers zijn, maar ga er van uit dat het er negen zullen zijn." Dat zegt Open Vld-kopstuk Bart Tommelein in de marge van de commissiezitting in het Vlaams Parlement. Ook bij andere partijen valt te horen dat de 5-2-2-verdeling tamelijk vast ligt.

De uittredende Vlaamse regering bestond uit een minister-president en acht vakministers: drie voor N-VA, drie voor CD&V en twee voor Open Vld. In de nieuwe regering moet naar alle waarschijnlijkheid plaats worden gemaakt voor vier ministers van N-VA, naast de minister-president. De namen die daarvoor in de wandelgangen circuleren zijn Jan Jambon, Ben Weyts, Liesbeth Homans en Zuhal Demir. Als N-VA de Brusselse minister moet leveren, maakt ook Cieltje Van Achter een grote kans. Indien niet, komt Matthias Diependaele in beeld.

CD&V zou tevreden zijn met twee ministers en de parlementsvoorzitter, valt te horen. "De verkiezingsuitslag moet nu eenmaal worden gerespecteerd", zegt een CD&V'er. De christendemocraten hebben deze keer slechts drie parlementszetels meer dan Open Vld. Bij CD&V doen de namen van Hilde Crevits en Wouter Beke de ronde, al zien sommige CD&V'ers liever een nieuw of jonger gezicht. Voor de functie van parlementsvoorzitter zouden Joke Schauvliege en Koen Van den Heuvel zich warm lopen.

Open Vld kan zich vinden in twee ministerposten, maar dat moeten dan wel twee stevige portefeuilles zijn, zegt een onderhandelaar. De liberalen zouden graag opnieuw Financiën en Begroting binnenhalen. Mogelijk krijgt Open Vld daarnaast ook Onderwijs. Bart Somers en Gwendolyn Rutten worden het vaakst genoemd als minister.

Voor het departement Welzijn, naast Onderwijs de grote slokop in de budgetten, is er deze keer minder animo. Om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg weg te werken, is 1,6 miljard euro nodig, en dat bedrag kan onmogelijk volledig worden gevonden. De nieuwe minister van Welzijn zal dus geen makkelijke boodschap te brengen hebben, merken verschillende parlementsleden op.