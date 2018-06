Tommelein: "Nieuwe energiedoelstellingen moeten kostenefficiënt blijven" kv

20 juni 2018

19u26

Bron: Belga 0 Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) heeft naar eigen zeggen geen probleem met de nieuwe energiedoelstelling van Europa. De Europese Unie moet tegen 2030 32,5 procent minder energie verbruiken ten opzichte van 2005.

Het akkoord over de energie-efficiëntie is het derde van acht voorstellen die onder de noemer van de Energie-Unie vallen, het energieproject van de Europese Commissie. Eerder kwamen onderhandelaars van de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie al tot een akkoord over hernieuwbare energie - waarvan het aandeel in 2030 naar 32 procent moet - en energieprestaties van gebouwen.

Tommelein heeft geen probleem met de aanscherping, maar waarschuwt dat we erover moeten waken dat de doelstelling kostenefficiënt blijft. "Energie-intensieve bedrijven kunnen zeker nog efficiënter, maar het potentieel is ook niet oneindig", zegt hij. "We moeten opletten dat bedrijven niet moeten sluiten."

Daarnaast heeft Vlaanderen instrumenten nodig van Europa om het doel te halen, vindt hij. "We blijven pleiten voor de 6 procent btw bij afbraak en wederopbouw, zoals reeds aangekaart bij Europees commissaris Maros Sefcovic."